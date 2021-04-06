Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 35 ADF 104 plakalı otomobilin sürücüsü, Kurnaköy Gişeleri'ne girmek için bekleyen Serkan Meriçkan'ın kullandığı 59 NG 659 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

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