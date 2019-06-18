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Kamyonla çarpışan tırın sürücüsü öldü

1 saat önce

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan tırın sürücüsü öldü, System.String[]
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Yusuf Gündoğdu idaresindeki 34 BGT 161 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde önünde seyreden Doğukan K. yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı.
Tır sürücüsünün, bulunduğu yerde sıkıştığını gören Doğukan K, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gündoğdu'nun cesedi, incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü Doğukan K. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben yolumda gidiyordum, sağ şeritten. Yandan bir taksi geliyormuş, sol şeridi kapatmış. O anda tır arkama girdi ve çarptı." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılması ve yola savrulan karpuzların temizlenmesinin ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:36 Kaynak: AA
İstanbul, Bolu, Anadolu Otoyolu, Güncel
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