Kamyonla Çarpışıp Parçlanan Otomobilden Fırladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonla çarpışıp, parçalanan otomobilin sürücüsü Songür Can, ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne gelen Songür Can yönetimindeki 07 RD 280 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil, Recai Kurt'un kullandığı 20 ANY 58 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Songür Can, parçalanan otomobilden fırlayarak karayoluna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Songür Can'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.- Denizli