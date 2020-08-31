Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ile torunu M.K. (8), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum 'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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