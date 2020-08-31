Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da kamyonla, elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile A.Ü. yönetimindeki 06 KIB 61 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada H.G ile torunu M.K yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.