Kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır silajı yüklü kamyon, 32 Evler Mahallesi Polis Uygulama Merkezi Kavşağı'nda su damacanası yüklü hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yola savrulan mısır silajları ve damacanalar nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:29 - Kaynak: AA
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