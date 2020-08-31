Kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır silajı yüklü kamyon, 32 Evler Mahallesi Polis Uygulama Merkezi Kavşağı'nda su damacanası yüklü hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yola savrulan mısır silajları ve damacanalar nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.