Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

14.05.2022 18:33

ANKARA'da, kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan B. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ANKARA'da, kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan B. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesinde Ayaş Ankara Yolu Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. İhsan B. yönetimindeki 06 CNJ 570 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Ramazan M.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araçta bulunan Reyyan B. ile Mehmet Yılmaz B. (16), Hayrünnisa B. (10) ve Emine B. (39) araçtan fırlayarak yaralandı. Yaralılara kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Reyyan B., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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