Son Dakika Haberleri: Kamyonla Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kamyonla Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

27 dakika önce

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kamyonla Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kemerburgaz-Hasdal yolu TEM otoyolu istikametinde Süleyman C. yönetimindeki 34 BE 0839 plakalı kamyon, aynı yöndeki 34 VLL 10 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredeki sürücüler kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada kamyonda sıkışan Süleyman C, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik akışında sıkışıklık yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Hasdal, Güncel
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