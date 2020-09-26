Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mevkinde 38 ADV 601 plakalı kamyon ile 33 AEN 385 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneler kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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