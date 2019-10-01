Son Dakika Haberleri: Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi. Maho Sayindi'nin kullandığı 27 Z 3195 plakalı kamyon, Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobildeki Nesibe Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücüler Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Bolvadin, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]