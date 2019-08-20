Son Dakika Haberleri: Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'dan Efeler yönüne giden Alaattin Çakmaz'ın kullandığı 29 DA 585 plakalı kamyona, yan şeritte giden Yusuf Pelit yönetimindeki 09 ABZ 61 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Pelit, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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