Son Dakika Haberleri: Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

57 dakika önce

Eskişehir'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, System.String[]
Eskişehir'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolu üzerinde bulunan Ağapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Kirit idaresindeki 26 YE 234 plakalı tomruk yüklü kamyon, yoğun kar yağışının olduğu Eskişehir-Alpu karayolunun 16. kilometresinde Mustafa Yener yönetimindeki 14 BT 199 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken otomobilde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken otomobil içerisinde bulunanlar itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Yener, Halim Gök ile Halim Yener hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Alpu, Eskişehir, Güncel
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