Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bolu- Mudurnu kara yolunda seyreden S.İ. idaresindeki 37 AL 808 odun yüklü kamyon ile karşı istikametten gelen İsmail Göktaş yönetimindeki otomobil, Gövem köyü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücü Göktaş ile yanında bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü S.İ. gözaltına alındı.