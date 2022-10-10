Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

10.10.2022 15:24

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandıAlaşehir karayolunda aynı istikamette seyir halinde olan kamyon ve tır çarpıştı.

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

MANİSA Manisa'nın Salihli- Alaşehir karayolunda aynı istikamette seyir halinde olan kamyon ve tır çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza Salihli-Alaşehir Karayolunun Piyadeler Mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Salihli istikametinden Alaşehir'e doğru seyir halinde olan İbrahim Ergün idaresindeki 47 KB 573 plakalı tır ile arkasından gelen Ali Can idaresindeki 20 TF 579 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı ağır hasar alırken kamyon sürücüsü Ali Can yaralandı. Yaralı sürücü Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 ambulansı ile Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tır sürücüsü İbrahim Ergün ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilirken karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Piyadeler, Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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