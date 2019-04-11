Son Dakika Haberleri: Kamyonla Tır Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı

Kamyonla Tır Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı

5 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonla Tır Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonun kabininde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nden Kulu ilçe merkezi istikametine gelmekte olan İsmail Topkır (42) idaresindeki 42 SE 048 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Gürdal (34) yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı tır virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada kamyonun kabin kısmı yerinden koparken, sürücüler yaralandı. Yaralı Mehmet Gürdal ambulansla hastaneye kaldırılırken, kabinde sıkışan İsmail Topkır ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 12:47:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonla Tır Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]