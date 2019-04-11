Son Dakika Haberleri: Kamyonla Tır Kafa Kafaya Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı

Kamyonla Tır Kafa Kafaya Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı

1 saat önce

Kamyonla tır kafa kafaya çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonla Tır Kafa Kafaya Çarpıştı, Sürücü Kabinde Sıkıştı, System.String[]
Kamyonla tır kafa kafaya çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonun kabininde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesinden Kulu ilçe merkezi istikametine gelmekte olan İsmail Topkır idaresindeki 42 SE 048 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Gürdal yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı tır virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada, kamyonun kabin kısmı yerinden koparken sürücüler yaralandı. Yaralı Mehmet Gürdal ambulansla hastaneye kaldırılırken, kabinde sıkışan İsmail Topkır, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:44 Kaynak: İHA
İtfaiye, Konya, Kulu, 3. Sayfa
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