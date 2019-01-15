Son Dakika Haberleri: Kamyonlar Çarpıştı, Bölgede Yaşayanlar Boşta Kalan Hayvanları Kaçırdı

Kamyonlar Çarpıştı, Bölgede Yaşayanlar Boşta Kalan Hayvanları Kaçırdı

1 saat önce

– Meksika'nın Veracruz eyaletinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyonlar çarpıştı.

Kamyonlar Çarpıştı, Bölgede Yaşayanlar Boşta Kalan Hayvanları Kaçırdı, System.String[]
Meksika'nın Veracruz eyaletinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyonlar çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası bölgeye akın eden halk, boşta kalan hayvanları kaçırdı.

 

Edinilen bilgiye göre kaza Cordoba şehrinde, La Tinaja-Cosoleacaque karayolunda meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine akın eden Meksikalılar ve yakın bölgede yaşayan göçmenler, boşta kalan hayvanları yanlarında getirdikleri halatlarla kaçırdı. Bir grubun ise bir ineği düştüğü çukurda parçaladığı ve parçaları alanların ise hızla uzaklaştığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Meksika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı

Köpeğin Başını Okşayan Kutup Ayısı Sosyal Medyayı Salladı ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:44:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonlar Çarpıştı, Bölgede Yaşayanlar Boşta Kalan Hayvanları Kaçırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]