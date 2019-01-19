Son Dakika Haberleri: Kamyonlar Çarpıştı, Yol Buğday Tarlasına Döndü

Kamyonlar Çarpıştı, Yol Buğday Tarlasına Döndü

1 saat önce

Tekirdağ'da buğday yüklü kamyon, park halinde olan demir yüklü kamyona çarptı.

Kamyonlar Çarpıştı, Yol Buğday Tarlasına Döndü, System.String[]
Tekirdağ'da buğday yüklü kamyon, park halinde olan demir yüklü kamyona çarptı. Kaza bölgesinde yol adeta buğday tarlasına döndü.

Kaza, Tekirdağ Muratlı yolunun 10. kilometresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. hakimiyetindeki buğday yüklü 59 DJ 962 plakalı kamyon, park halinde bulunan A.O.S. idaresindeki 20 GL 468 demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 59 DJ 962 plakalı kamyonda bulunan tonlarca buğday yola saçıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler adeta buğday tarlasına dönen yolda diğer sürücülerin kontrollü geçişini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Muratlı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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