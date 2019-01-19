Kamyonlar Çarpıştı Yol Buğday Tarlasına Dönüştü
18 dakika önce
Kamyonlar çarpıştı yol buğday tarlasına dönüştüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da seyir halinde olan buğday yüklü kamyon park halinde olan demir yüklü bir kamyona çarptı.
Kamyonlar çarpıştı yol buğday tarlasına dönüştü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da seyir halinde olan buğday yüklü kamyon park halinde olan demir yüklü bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile meydana gelen kaza bölgesinde yol buğday tarlasına döndü.
Kaza Tekirdağ Muratlı
yolunun 10. Kilometresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. hakimiyetindeki buğday yüklü 59 DJ 962 plakalı kamyon, yolda seyir halinde iken çıktığı rampa sonrası park halinde bulunan A.O.S. idaresindeki 20 GL 468 demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 59 DJ 962 plakalı kamyonda bulunan tonlarca buğday yola savruldu.
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken haber verilmesi ile olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler adeta buğday tarlasına dönen yolda diğer sürücülerin kontrollü geçişini sağlayarak meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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