Son Dakika Haberleri: Kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Barış Dinçer (31) ve Ali Tan (49) yaralandı.

Kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Barış Dinçer (31) ve Ali Tan (49) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Malkara- Şarköy yolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy yönüne giden Barış Dinçer yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait, 59 AJ 611 resmi plakalı, asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ali Tan'ın kullandığı 59 ZD 374 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonlardan biri, tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, uzun süren çalışması sonucu sürücüleri sıkıştıkları kamyonlardan yaralı çıkardı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Dinçer, daha sonra buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şarköy'e bağlı Kızılcaterzi Mahallesi yolunda başlatılan çalışma için asfalt götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:34 Kaynak: DHA
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