Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

16.03.2022 12:59
Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Silivri'de çöp toplama kamyonu ile kağıt atık yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Silivri'de çöp toplama kamyonu ile kağıt atık yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavaklı-Ortaköy yolu üzerinde meydana geldi. Silivri Belediyesine ait çöp toplama kamyonu ile kağıt atığı yüklü kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza İhbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye eve Jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan araç sürücüleri sıkıştıkları yerden İtfaiye tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:33 Hayvan hastanesi sahibi profesör genç kadın veterinere cinsel şiddetten yargılanıyordu: Kadının iç çamaşırında DNA bulundu
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement