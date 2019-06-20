Kamyonlara dadanan akü hırsızı kardeşler yakalandı

Kocaeli
'de 2 ay içerisinde park halindeki 6 kamyondan 12 adet akü çalan 2 kardeş, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan- 7 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze
ilçesinde 1, İzmit
ilçesinde 1, Başiskele
ilçesine 2, Derince
ilçesinde 2 olmak üzere toplam park halindeki 6 kamyondan 12 adet akü çalındı. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik incelemelerde 6 kamyondan da akülerin aynı şahıslar tarağından çalındığı tespit edildi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, aküleri çalan şahısların E.Y. (23) ve M.Y. (25) isimli kardeşler olduğunu belirledi. İstanbul
'da yakalandılar
Şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, E.Y. ve M.Y.'nin İstanbul'un Esenyurt
ve Güngören
ilçelerindeki adreslerini tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Y. ve M.Y. isimli kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları belirlenirken, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.Y. ve M.Y.'nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. - KOCAELİ