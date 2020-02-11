Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı - Son Dakika

Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı

6 saat önce

Samsun'da kamyonlardan akü hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı, System.String[]

Samsun'da kamyonlardan akü hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kamyonunu kurcalayan şahısların kaçtığı aracı polise ihbar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, olayla ilgili B.A. (37) ve G.Ç.'yi (44) gözaltına aldı. Söz konusu şahısların iki kamyondan akü çaldıkları iddia edildi.


Polisteki sorgulanmaları tamamlanan B.A. ve G.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Derecik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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