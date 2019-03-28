Son Dakika Haberleri: Kamyonlardan Akü Hırsızlığına 2 Tutuklama

Kamyonlardan Akü Hırsızlığına 2 Tutuklama

20 dakika önce

Tokat'ta kamyonlardan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kamyonlardan Akü Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
Tokat'ta kamyonlardan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Güneşli Mahallesi'nde park halindeki kamyonlardan akü çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kentte farklı zamanlarda birçok kamyondan akü çalınmasıyla ilgili oldukları belirlenen B.Ç. (20) ve S.Ö. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, aküleri satın alan 5 kişi hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

Ele geçirilen 15 akü ise sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:50 Kaynak: AA

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