Kamyonlardan Akü Hırsızlığına 2 Tutuklama

Tokat'ta kamyonlardan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ta kamyonlardan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.



Güneşli Mahallesi'nde park halindeki kamyonlardan akü çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Kentte farklı zamanlarda birçok kamyondan akü çalınmasıyla ilgili oldukları belirlenen B.Ç. (20) ve S.Ö. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Bu arada, aküleri satın alan 5 kişi hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.



Ele geçirilen 15 akü ise sahiplerine teslim edildi.

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