Kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.

Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde gece park halindeki iki kamyondan bin litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlılarının Mustafa K. (34) ile Suriyeli Muhammed El Ş. (28) olduğunu tespit eden polis, iki şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:27 Kaynak: AA
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