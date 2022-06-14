Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar - Son Dakika
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Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

14.06.2022 13:20
Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde iki kamyondan mazot ve akü çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde iki kamyondan mazot ve akü çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veye kişiler, Köprübaşı Mahallesi'nde Gürhan Sağlam'a ait park halindeki iki kamyonun deposundaki mazotu ve aküleri çaldı. Araçlarından hırsızlık olayının gerçekleştiğini gören Sağlam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, ilçe halkı son zamanlarda benzer hırsızlık olaylarının arttığı belirtiler. - ESKİŞEHİR

Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar
Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

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Kaynak: İHA

Köprübaşı, Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar - Son Dakika

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