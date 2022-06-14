Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veye kişiler, Köprübaşı Mahallesi'nde Gürhan Sağlam'a ait park halindeki iki kamyonun deposundaki mazotu ve aküleri çaldı. Araçlarından hırsızlık olayının gerçekleştiğini gören Sağlam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, ilçe halkı son zamanlarda benzer hırsızlık olaylarının arttığı belirtiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Köprübaşı, Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar - Son Dakika

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