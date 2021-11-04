Kamyonlarla Pakistan'dan Avrupa'ya düzensiz göçmen getiren uluslararası çete çökertildi - Son Dakika

Pakistan'dan kamyonlarla düzensiz göçmenleri Avrupa'ya getiren uluslararası suç örgütünün çok uluslu bir operasyonla çökertildiği ve 15 kişinin yakalandığı açıklandı.

İspanya Emniyet Müdürlüğünün basın toplantısında, Pakistan'dan düzensiz göçmenleri getiren suç örgütüne karşı yapılan operasyona Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Romanya polislerinin destek verdiğini, ayrıca Avrupa Birliği polis (EUROPOL) ve adalet (EUROJUST) teşkilatlarının da iş birliğinde bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu suç örgütünün, "kamyonlarda küçük ve havasız kasalar içinde insanlık dışı şartlarda" taşıyarak şimdiye kadar en az 400 Pakistanlı düzensiz göçmeni başta İspanya ve Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine getirdiği aktarıldı.

Düzenlenen operasyonda İspanya'da 12 ve Slovenya, Romanya ve Hırvatistan'da 1'er olmak üzere toplam 15 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Örgüt lideri olarak gösterilen kişinin Romanya'da yakalandıktan sonra İspanya'ya getirildiği ve diğer örgüt üyeleriyle birlikte çıkarıldığı Ulusal Mahkeme'nin kararıyla 7'sinin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği açıklandı.

Göç ve Sınır Genel Komiserliği Müdürü Francisco Davila Gutierrez, düzensiz göçmenleri Balkanlar üzerinden bir güzergahla Avrupa'ya getirmeye çalışan örgütün İspanyol kaynaklı olduğunu söyledi.

Son olarak aralarında 4 çocuğun da olduğu 77 düzensiz göçmenin sadece 8 metrekarelik alanı olan küçük kasalı bir kamyonla seyahat ederken Bosna Hersek-Hırvatistan sınırı yakınlarında yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan aylar süren soruşturma sonrasında Pakistanlı düzensiz göçmenlerin ülkelerini terk edip Avrupa'ya gelebilmek için 12 bin ila 20 bin avro para verdikleri, suç örgütünün her düzensiz göçmenden Bosna Hersek-Slovenya hattı için 3 biner avro, Bosna Hersek-İtalya hattı için ise 5 bin ila 8 bin avro aldıkları belirtildi.