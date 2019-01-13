Son Dakika Haberleri: Kamyonu Çekerken Devrilen Traktörün Altında Kaldı

Kamyonu Çekerken Devrilen Traktörün Altında Kaldı

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kamyonu Çekerken Devrilen Traktörün Altında Kaldı, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Anamur ilçesine bağlı Sarıdana Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kalan arkadaşının kamyonunu traktörle çekmeye çalışan Muhammet Belen'in (34) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Belen, Mersin, Anamur, 3. Sayfa
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