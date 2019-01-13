Kamyonu Çekerken Devrilen Traktörün Altında Kaldı
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Anamur ilçesine bağlı Sarıdana Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kalan arkadaşının kamyonunu traktörle çekmeye çalışan Muhammet Belen
'in (34) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı
Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti