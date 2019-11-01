Son Dakika Haberleri: Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı

Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden kamyonu durdurmaya çalışan kamyon şoförü, araç ile duvar arasına sıkışarak yaralandı.

Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden kamyonu durdurmaya çalışan kamyon şoförü, araç ile duvar arasına sıkışarak yaralandı.


Kaza, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 EU 173 plakalı kamyonu 273. Sokak üzerine park eden şoför Ş.C. (37), eşya taşımak için asansör kurarken bir süre sonra aracının yavaş yavaş hareket ettiğini gördü. Aracını durdurmak için aracın kupa kısmına giden Ş.C. araç ile duvar arasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla duvar ile araç arasından çıkartılan Ş.C. hastaneye kaldırıldı.


Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]