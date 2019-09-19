Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı
18 dakika önce
Kuveyt'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı.
Kuveyt Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.
Kuveyt'in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.
Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.
Görüntü Dökümü
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-Kamyon kasasının havada kalmış görüntüsü
-Kasanın tabelalara çarpması
-Kaza sonrası toz bulutu
-Tabelaların devrilmesi
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