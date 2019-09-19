Son Dakika Haberleri: Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı
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Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

18 dakika önce

Kuveyt'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı.

Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı, System.String[]
Kuveyt'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kuveyt'in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.

Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Kamyon kasasının havada kalmış görüntüsü
-Kasanın tabelalara çarpması
-Kaza sonrası toz bulutu
-Tabelaların devrilmesi


Abdullah Al, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
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