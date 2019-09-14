Son Dakika Haberleri: Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı
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Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı

35 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı.

Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Dorse üst geçitte asılı kalırken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülüç beldesi sahil yolunda meydana geldi. Bir fabrikaya yük boşalttıktan sonra ilçe merkezine doğru giden Murat Erdoğan yönetimindeki 78 BU 828 plakalı kamyonun açılan dorsesi, üst geçide çarptı. Kamyon 50 metre ileride dururken, araçtan ayrılan dorse üst geçitte asılı kaldı. Polis ekipleri, kazanın ardından yolda ve üst geçitte güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
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