Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyon çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.
Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyon çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.
Kaza Ereğli-Alaplı ilçeleri arası karayolunun Elmatepe Mahallesi mevkisinde bulunan köprülü kavşak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Armağan Karaca idaresindeki 81 AAB 204 plakalı kamyon önünde seyir eden Ercan Koşma İdaresindeki 67 TR 589 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobil kamyon tarafından metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Doğukan K. ile Doruk Ç. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazaya karışan kamyon sürücü alkol testi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:43 Kaynak: İHA
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