Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11.03.2021 10:27
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe sokakta oyun oynarken yola bir kamyon girdi. Sürücünün fark etmediği çocuk kamyonun altında kaldı. Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA
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