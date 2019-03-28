Son Dakika Haberleri: Kamyonun Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kamyonun Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

37 dakika önce

Diyarbakır'da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Kamyonun Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada aracın hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Anne, Diyarbakır, 3. Sayfa
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