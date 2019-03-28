Kamyonun Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
37 dakika önce
Diyarbakır'da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Diyarbakır
'da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Kaza, önceki gün Seyrantepe Köprülü
Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada aracın hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu
Naz Aydemir, Fenerbahçe'ye Geri Dönüyor
Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı