Kamyonun altında kalan Ecem Nur'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor - Son Dakika

DENİZLİ'de koşarken dengesini kaybederek yola düşüp geçen hafriyat kamyonunun altında kalan Ecem Nur Keçeci'nin (7) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 27 Ekim günü öğle saatlerinde, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 2027. Sokak'ta meydana geldi. Koşarken yola düşen Ecem Nur Keçeci, İ.G. (60) yönetimindeki 20 FZ 438 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ecem Nur, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda ve bacağında kırıklar bulunduğu tespit edilen Ecem Nur Keçeci, yoğun bakıma alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Ecem Nur Keçeci'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polisin gözaltına aldığı kamyon şoförü İ.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.G. kavşaktan dönerken çocuğu fark etmediğini, çocuğun kamyonun ölü bölgesinde kaldığını, kazayı istemeden yaptığını söyledi.