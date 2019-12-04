Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde Kuru Köprü ile Çatakdere Mahallesi arasında kalan maden ocağında meydana gelen olayda işçi Davut S. (46), patlayan tekeri değiştirmek için kamyonun altına kriko koydu. Krikonun kayması sonucunda kamyonun altında kalan Davut S. olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ
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