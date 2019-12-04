Son Dakika Haberleri: Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde Kuru Köprü ile Çatakdere Mahallesi arasında kalan maden ocağında meydana gelen olayda işçi Davut S. (46), patlayan tekeri değiştirmek için kamyonun altına kriko koydu. Krikonun kayması sonucunda kamyonun altında kalan Davut S. olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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