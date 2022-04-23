Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi - Son Dakika
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Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi

23.04.2022 13:59
Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, evlerine 100 metre mesafedeki okulda aşçı olarak çalışan annesinin yanına tek başına gitmek isterken, kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Melih Toprak Yılmaz (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, evlerine 100 metre mesafedeki okulda aşçı olarak çalışan annesinin yanına tek başına gitmek isterken, kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Melih Toprak Yılmaz (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümü nedeniyle ilçede bugün planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları, çelenk sunumu dışında iptal edildi.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Aybastı Caddesi'nde meydana geldi. Evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gölköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşçı olarak çalışan annesinin yanına gitmek için tek başına evden çıkan Melih Toprak Yılmaz, iddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmek isterken sağa doğru manevra yapan Zafer Er'in kullandığı 34 DYP 994 plakalı kamyona yandan çarptı. Dengesini kaybederek düşen çocuğu fark edemeyen kamyon sürücüsü, Yılmaz'ın üzerinden geçti. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Melih Toprak Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Gölköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak, cenaze aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından küçük Melih için Gölköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gölköy Kaymakamı Onur Bektaş, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve çok sayıda kişi katıldı. Gölköy İlçe Müftüsü Bekir Ertürk'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından küçük çocuk, Gölköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Melih Toprak Yılmaz'ın ölümü nedeniyle ilçede bugün planlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları ise çelenk sunumu dışında iptal edildi.

Öte yandan Gölköy İlçe Müftülüğü, küçük çocuğun ölümünün ardından sosyal medyadan dua okuduğu görüntüyü paylaştı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, küçük çocuk için taziye mesajları yayımladı.


Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi
Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi
Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi
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Ulusal Egemenlik, Hisarcık, Gölköy, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonun altında kalan minik Melih, toprağa verildi - Son Dakika


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