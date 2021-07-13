Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ın Sivaslı ilçesi Konak Mahallesi'nde Selçikler yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sepetli motosikletiyle seyir halinde olan Ramazan Tay (81), motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Tay, karşı şeritten gelen Sivaslı Belediyesi'ne ait Muammer Dolaysu kontrolündeki 64 SC 729 plakalı kum yüklü kamyonun arka tekerinin altında kaldı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tay'ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK