Kamyonun altında kalan motosikletli sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun altında kalan motosikletli sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonun altında kalan motosikletli sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Büyükçekmece'de işten çıkıp eve giden bir motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek kamyonun altında girdi.

Kamyonun altında kalan motosikletli sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Büyükçekmece'de işten çıkıp eve giden bir motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek kamyonun altında girdi. Kamyonun altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde 21.00 sıralarında E5 Büyükçekmece Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor ustası Hüseyin Karabalık, işten çıkarak eve gitmek için motosiklete bindi. E5 karayolu üzerinde Büyükçekmece mevkiine gelen Karabalık, önüne çıkan kamyonu görmeyip direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Karabalık olay yerinde hayatını kaybetti.


Kamyonun altında kalan sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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