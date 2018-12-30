Kamyonun Altında Kalan Profesör Öldü
44 dakika önce
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.
İzmir
'in Narlıdere
ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan
Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı'ya çarptı.
Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:02 Kaynak: AA
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