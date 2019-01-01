Kamyonun Altında Kalan Profesör Ölüme Böyle Gitti

İzmir'de metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları kameralara yansıdı.

İzmir'de metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları kameralara yansıdı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak can vermişti.



Herkesi derinden üzen ölümün kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde esnafla sohbet eden Prof. Dr. Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor ve alanda bir süre dolaşıyor. Kapıya doğru yönelen Prof. Dr. Büyükyazı, bu sırada şantiyeye geri manevra yapan kamyonun altında kalıyor.



Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ö.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi. - İZMİR

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