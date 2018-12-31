Son Dakika Haberleri: Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, dün akşam saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Büyükyazı, Narlıdere Merkez Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Narlıdere Yeniköy Mezarlığına götürüldü. Prof. Dr. Büyükyazı'nın eşi Münevver Büyükyazı ve 15 yaşındaki kızı Büşra Büyükyazı, taziyeleri kabul ederken gözyaşları döktü. Profesörün, ATM'den para çekmek üzere evden çıktığı öğrenildi.

Büyükyazı'nın cenazesine; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur, DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, dekanlar ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:01 Kaynak: İHA

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