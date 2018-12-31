Son Dakika Haberleri: Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı

43 dakika önce

Kamyonun altında kalan profesör son yolculuğuna uğurlandıİZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.

Kamyonun altında kalan profesör son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, dün akşam saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Büyükyazı, Narlıdere Merkez Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Narlıdere Yeniköy Mezarlığına götürüldü. Prof. Dr. Büyükyazı'nın eşi Münevver Büyükyazı ve 15 yaşındaki kızı Büşra Büyükyazı, taziyeleri kabul ederken gözyaşları döktü. Profesörün, ATM'den para çekmek üzere evden çıktığı öğrenildi. Büyükyazı'nın cenazesine; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur, DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, dekanlar ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:21 Kaynak: İHA

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Narlıdere, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 16:04:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]