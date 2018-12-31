Kamyonun Altında Kalan Profesör Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kamyonun altında kalan profesör son yolculuğuna uğurlandıİZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.

Kamyonun altında kalan profesör son yolculuğuna uğurlandı



İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, dün akşam saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Büyükyazı, Narlıdere Merkez Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Narlıdere Yeniköy Mezarlığına götürüldü. Prof. Dr. Büyükyazı'nın eşi Münevver Büyükyazı ve 15 yaşındaki kızı Büşra Büyükyazı, taziyeleri kabul ederken gözyaşları döktü. Profesörün, ATM'den para çekmek üzere evden çıktığı öğrenildi. Büyükyazı'nın cenazesine; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur, DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, dekanlar ve öğrenciler katıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi