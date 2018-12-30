Kamyonun Altında Kalan Profesörün Feci Ölümü
44 dakika önce
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan 64 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı feci şekilde can verdi.
İZMİR'in Narlıdere
ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan 64 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı feci şekilde can verdi.
Olay, bu akşam saatlerinde Türkan Saylan
Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri geri manevra yapan Ö.Ö. (35) idaresindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı feci şekilde can verdi. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Gürbuz Büyükyazı'nın fotoğrafı
Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:02 Kaynak: DHA
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