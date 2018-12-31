Son Dakika Haberleri: Kamyonun Altında Kalan Profesörün Ölmeden Önceki Son Anları Kamerada

Kamyonun Altında Kalan Profesörün Ölmeden Önceki Son Anları Kamerada

58 dakika önce

Kamyonun altında kalan profesörün ölmeden önceki son anları kameradaİZMİR - İzmir'de, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr.

Kamyonun altında kalan profesörün ölmeden önceki son anları kamerada

İZMİR - İzmir'de, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları kameralara yansıdı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, geri manevra yapan Ö.Ö. yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak can vermişti. Herkesi üzen kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde esnafla sohbet eden Prof. Dr. Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor ve alanda bir süre dolaşıyor. Kapıya doğru yönelen Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, bu sırada şantiyeye geri manevra yapan kamyonun altında kalıyor. Kaza anı ise kameralara yansımıyor.
Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ö.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 3. Sayfa
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