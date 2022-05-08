Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü - Son Dakika
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Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü

08.05.2022 11:21

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdüANTALYA Antalya'da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü

ANTALYA Antalya'da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü - Son Dakika


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