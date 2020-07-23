Kamyonun arkasında patenle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir gencin, canını hiçe sayarak saman yüklü kamyonun arkasına tutunup patenle tehlikeli yolculuğu görenleri pes dedirtti.

Elbistan'ın en işlek yol güzergahlarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda pateniyle saman yüklü kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan genç, diğer sürücülerden birinin cep telefonu ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, tonlarca saman yüklü olan ve bulvar üzerinde hızla yürüyen kamyonun arkasına tutunan gencin, zaman zaman elini bırakarak yolda ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan patenli genç, bir süre bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Olayın gece yaşanması, tehlikenin dozunu ikiye katlarken, diğer sürücüler de duruma tepki gösterdi. - KAHRAMANMARAŞ