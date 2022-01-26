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Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi - Son Dakika

Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi

26.01.2022 00:44

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon, önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonucu alev alan tırda sıkışan sürücü, yanarak yaşamını yitirdi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında gece saatlerinde Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YANARAK CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi - Son Dakika
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