Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Adana'da 3 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salih T. kullandığı 01 AGZ 550 plakalı kamyoneti ile 3 yaşındaki Hitem Hüseyin'e çarptı. Ardından sürücü Salih T. küçük çocuğu hemen özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra Hitem Hüseyin Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Hitem Hüseyin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Salih T. gözaltına alındı. Ölen çocuğun cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ADANA