Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti

19.05.2022 13:19
Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem El Habib, yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem El Habib, yaşamını yitirdi.

Kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyon, sokakta oynayan Suriyeli ailenin çocuğu Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti. Sokaktaki diğer çocukların uyarılarıyla ile bölgeye koşan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem El Habib'in hayatını kaybettiğini belirledi. Habib'in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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